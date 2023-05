Juve, afflittività? Fino a un certo punto. Se Chiné esagera si torna al Collegio

«Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva - è spiegato chiaramente nel codice di Giustizia Sportiva. Articolo 44, comma 5 - devono avere carattere di effettività e di afflittività» . E nell’articolo 8, comma g, che tratta la penalizzazione di uno o più punti in classifica, si arriva addirittura a specificare: «Se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente».

Juve, potrebbe profilarsi una nuova penalizzazione esemplare

Alla luce di tutto questo, dunque, potrebbe profilarsi una nuova penalizzazione esemplare ai danni della Juventus nell’udienza di lunedì prossimo presso la Cfa (Corte federale d’appello), in cui - per la terza volta nell’ambito del processo sulle plusvalenze - si tornerà per provare a quantificare una volta per tutte il numero dei punti da togliere ai bianconeri. Al primo giro andò benissimo, al club e ai suoi dirigenti: 0 punti in meno e 0 mesi di inibizione. Ma al secondo giro le cose andarono peggio e il concetto di afflittività prese prepotentemente la scena. Infatti il procuratore federale Giuseppe Chiné, durante l’udienza in Cfa del 20 gennaio scorso (quella in cui si trattava innanzitutto la revocazione del precedente proscioglimento di tutti gli imputati) aveva argomentato la propria richiesta di 9 punti di penalizzazione per la Juventus così: «La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica ora deve finire dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee». La Roma ai tempi era al settimo posto in classifica, la Juventus sarebbe finita alle sue spalle a quota 28, con appena tre punti in più dell’Udinese. Non fosse che la Corte federale aveva poi “immotivatamente” deciso di superare a destra Chiné e inasprire tutte le richieste della Procura: 15 punti. Per inciso: possiamo sostenerlo senza timor di smentita, quel “immotivatamente”, giacché l’ha sostenuto e argomentato anche il Collegio di garanzia dello sport. La Juventus era dunque scivolata al decimo posto a quota 22 punti.