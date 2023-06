Vlahovic, la Juventus, il Bayern Monaco e la trattativa alla De Ligt

TORINO - La pesante sconfitta di Empoli, a pochi minuti dal -10 inflitto dalla giustizia sportiva, rischia di essere l’ultima partita in maglia bianconera per Dusan Vlahovic, che domani a Udine potrebbe dare forfait a causa di problemi fisici. Condizionale d’obbligo, perché a differenza dei vari Rabiot e Di Maria, DV9 non è in scadenza di contratto, anzi: il suo accordo è blindato fino al 2026 con un ingaggio da top player, ma senza Champions League un sacrificio tecnico andrà fatto e la Juventus sa che il serbo rappresenta la miglior soluzione per monetizzare.