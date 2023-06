Juve, l’ora dei riscatti: entro venerdì vanno risolti i prestiti

Juventus, la lista dei rientranti: da Manna a Kulusevski

Manna, per esempio, sa già che buona parte dell’esito della prossima sessione passerà dalla gestione di delicate situazioni come quelle dei rientranti Arthur, McKennie e Zakaria. Nel loro caso, come in quello di Pjaca ad Empoli, non sarà necessario attendere fino a metà settimana: già certo che Liverpool, Leeds e Chelsea rispettivamente non esercitino il diritto di riscatto, imponendo ai centrocampisti il ritorno alla Continassa e al club bianconero la rinuncia a poco più di 100 milioni di euro potenziali. Ancora in via di definizione, per completare il quadro degli emigrati in Premier League, la vicenda che coinvolge Kulusevski e Tottenham: gli Spurs, pur orfani di Conte e Paratici, stanno valutando l’acquisizione dello svedese, ma a una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni che sarebbero diventati obbligatori al realizzarsi di alcune condizioni. La trattativa è aperta, insomma, con tutta la possibilità di sforare oltre la settimana corrente. Medesimo discorso che riguarda anche Pellegrini, che la Lazio pare disposta a trattenere in rosa, ma con un rinnovo del prestito o, semmai, con un riscatto rivedendo al ribasso i 15 milioni pattuiti a gennaio.

La scadenza, allora, diventerà cruciale per fare chiarezza sul futuro di alcuni giovani. Come nel caso di Ranocchia, che il Monza non pare però intenzionato a riscattare per 9 milioni: probabile per lui una nuova annata in prestito, se non ancora in Brianza comunque in Serie A. E come nel caso di Nicolussi Caviglia, che invece la Salernitana sta seriamente valutando e sul cui destino pende anche l’eventuale trattativa della Juventus per Mazzocchi. Il centrocampista classe 2000 può essere riscattato per 8 milioni, mentre i bianconeri potrebbero far valere il controriscatto per 2 milioni in più. Prime riflessioni obbligate per Manna, che intanto continua a monitorare la situazione Milik, che il club non ha riscattato dal Marsiglia, e vede salutare Di Pardo, acquisito dal Cagliari con la promozione in A.