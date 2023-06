Juventus, non solo Kulusevski: i milioni in arrivo dagli altri esuberi

Che non ci sarebbe stato un futuro per Dejan Kulusevski nella Juventus si era già capito da tempo. A questo punto, però, manca soltanto l’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni o forse già nelle prossime ore: lo svedese classe 2000 resterà al Tottenham, che dopo i 10 milioni versati per il prestito, ne darà altri 30 (cioè 26 milioni di sterline) per il cartellino del giocatore. Il Newcastle non è mai stato su Kulusevski, la Juventus ha sempre e soltanto trattato con il club londinese, anche perché il Tottenham lo voleva tenere e il ragazzo non ha mai cambiato idea, desiderando di restare in maglia Spurs con il rinnovo fino al 2027.