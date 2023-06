Juve, riecco Milinkovic: proposta di contratto e contropartita alla Lazio

A volte ritornano o, forse, non se ne sono mai andati. Così non suscita soverchio stupore il fatto che Sergej Milinkovic-Savic rispunti nei radar della Juventus come rinforzo per il centrocampo. Il “Sergente” è da tempo uno dei preferiti per il centrocampo, tanto che già nella scorsa estate si erano rincorse le indiscrezioni di un accordo tra il serbo e il club bianconero, salvo poi vedere sfumare tutto di fronte alle resistenze di Claudio Lotito. Adesso, però, il contratto con la Lazio si è ridotto a un solo anno e dunque è assai probabile che il tormentone su SMS possa davvero giungere alla conclusione. Senza concedersi, tuttavia, eccessive illusioni circa la semplicità dell'operazione, perché la concorrenza dell’Inter è forte (Inzaghi lo conosce bene) e perché le voci raccontano di un Lotito che non vuole scendere dalla richiesta di 35 milioni: non pochissimi per un elemento di 28 anni e con un solo anno di contratto.