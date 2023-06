"Juve, Parisi a Torino ci va a piedi": il motivo svelato in diretta tv

Quattordici novembre 2022, Serino è in festa per Fabiano Parisi nel giorno successivo alla sua prima convocazione con l'Italia. L'ennesima gioia di un'intera comunità, che aveva già esultato per le prime volte del terzino sinistro classe 2000: la chiamata dell'Under 21, i gol in Serie B e in Serie A.

Su Irpinia TV, storica emittente avellinese, viene allestito un collegamento al quale prendono parte Anna Giardiello, madre di Parisi, e tante persone vicine alla sua famiglia. Si parla non solo della gioia azzurra, ma anche del futuro di Fabiano. Ed ecco servito un succulento retroscena. Parisi: "La Juve è il club di cui suo padre Carmine era tifosissimo" In presenza della signora Anna prende parola Salvatore, un amico della famiglia Parisi, che racconta: "Spero che Fabiano andrà a giocare nel club del quale il padre era tifosissimo, la Juventus". Dallo studio la sottolineatura è immediata: "Insomma, Parisi sulle orme di Antonio Cabrini. Il ruolo e quello". La replica istantanea: "Non so, di certo una volta a Fabiano chiesi cosa avrebbe fatto se gli fosse arrivata una chiamta della Juve e lui mi rispose che sarebbe andato scalzo a piedi a Torino".

Parisi, il papà soprannominato Charles in onore dell'ex calciatore della Juve Il dibattito continua e viene svelata un'altra curiosità: "Non sto dicendo che vuole andare alla Juve, è un professionista e andrà dove è meglio per lui, ma resta il legame speciale che suo padre (prematuramente scomparso pochi giorni prima del suo esordio in Serie A, ndr) aveva con la Juve. In Paese Carmine era soprannominato Charles in onore di John Charles. Speriamo che indossi la maglia della Juve, per suo padre, perché per come lo conoscevo sarebbe valsa più di quella dell'Italia e faccio fatica a immaginare quanto sarebbe stato felice".

© RIPRODUZIONE RISERVATA