“Pau Torres informa il Villarreal: Vado via! Juve o Aston Villa?

TORINO - Pau Torres ha deciso di lasciare il Villarreal: questa l'indiscrezione di mercato di Marca che apre diversi scenari per il suo futuro. Secondo il quotidiano spagnolo, Torres avrebbe già comunicato al club la sua intenzione di cambiare aria, nonostante l'anno di contratto che lo lega al Sottomarino giallo fino al giugno 2024. Dopo la cessione Nico Jackson al Chelsea e l'interesse di molti club a Samu Chukwueze , il Villarreal potrebbe perdere un'altra pedina fondamentale. Su Pau Torres c'è l' Aston Villa di Emery, tecnico che conosce molto bene il difensore, ma la richiesta di 45 milioni di euro non sembra essere alla portata dei Villains. Ed ecco che su Torres potrebbe spuntare fuori la Juventus.

Pau Torres e l'interesse della Juve

I bianconeri non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale, chiarisce Marca, ma la destinazione potrebbe essere molto gradita a Torres. Il 26enne era già in procinto di lasciare la Spagna due anni fa con l'interesse del Tottenham rispedito al mittente per poter giocare la Champions League con il Villarreal. Ora però Pau Torres sembra essere convinto di iniziare una nuova avvenura, lontano dal club che lo ha cresciuto e lanciato tra i grandi.