Weah alla Juve, ci siamo: l’ultima storia Instagram non lascia dubbi

La Juventus si prepara a rinforzare l'organico con l'arrivo di Timoty Weah. L'attaccante del Lille è pronto ad arrivare in Italia dopo l'esperienza in Francia e iniziare così un nuovo percorso. Da diversi giorni ormai i bianconeri avrebbero trovato l'accordo per il suo approdo a Torino e il suo arrivo sarebbe previsto per giovedì.