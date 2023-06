Mercato Juve, Castagne dopo Weah: l'altro Tim aspetta

Il club bianconero di fatto l’ha bloccato, spiegando al Leicester che l’interesse di portare a termine l’operazione c’è, però prima sarà necessario effettuare delle valutazioni, di varia natura. Primo: Massimiliano Allegri osserverà da vicino, per quanto concerne il reparto esterni, i progressi di Andrea Cambiaso dopo un anno in prestito a Bologna. E potrebbe anche decidere che, in fin dei conti, va bene così. Ma in caso contrario, la soluzione per affiancare Weah sulla corsia destra è già pronta: Castagne, appunto. Magari cercando di piegare nel frattempo la resistenza del Leicester, che finora non ha aperto al prestito con una formula più funzionale per i bianconeri, valutando la cessione del cartellino dell’esterno ex Atalanta per 15 milioni.

Tuttavia il tempo porta consiglio e in questo senso la Juventus non ha troppa fretta: le conferme pesanti di Rabiot e Milik danno sicurezza e l’arrivo di Weah va a coprire la casella lasciata vuota da Juan Cuadrado, il cui contratto scade domani e non verrà rinnovato. Senza fretta è la filosofia juventina anche per Sergej Milinkovic Savic: la rincorsa dura da anni, questa però potrebbe davvero essere l’estate giusta per coronare il lungo corteggiamento, dato che il serbo è in scadenza di contratto tra un anno e i tentativi di rinnovo con la Lazio finora sono andati a vuoto. Lotito può perdere il suo gioiello a parametro zero oppure intavolare una trattativa per la cessione: contatti con la Juventus ci sono stati nei giorni scorsi, ma la sensazione è che non sarà una trattativa per velocisti bensì una maratona o qualcosa di simile.