Giuntoli svolta Juve: non solo calciomercato, sarà il plenipotenziario

Le mappe mentali sono da sempre propedeutiche all’elaborazione dei progetti di lavoro, ma poi è necessario confrontarle con la realtà per evitare che rimangano soltanto idee. Perché è fin troppo ovvio che Cristiano Giuntoli si sia già figurato le situazioni, le criticità e i punti di forza che troverà in casa Juventus, ma ora dovrà appunto confrontarsi con gli spazi e con i luoghi, prima ancora che con la gente, in cui dovrà muoversi e agire. Il suo sbarco alla Continassa, così, assume un significato in senso futuribile perché la sede della Juve sarà il fulcro della sua operatività più ancora di quanto lo saranno le stanze del calciomercato.