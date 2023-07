Bonucci, l’incontro con Giuntoli e l'idea Laporte: Juve, mercato in difesa

Trattative parallele anche in difesa per la Juve. L’uscita di Leonardo Bonucci (quello tra Giuntoli e l’ex capitano sarà uno dei colloqui più attesi alla Continassa) lascerebbe campo libero all’affondo su Aymeric Laporte , centrale spagnolo del Manchester City che, dalla sua, ha anche la non trascurabile caratteristica di calciare con il mancino: una clamorosa mancanza nella difesa bianconera.

Juve, Parisi e la Fiorentina

Trattative parallele come quelle per gli esterni: Fabiano Parisi interessa sì alla Fiorentina, che ha già presentato un’offerta all’Empoli, ma il suo entourage frena e la Juve, quando avrà ceduto Alex Sandro, sarà pronta per inserirsi con decisione. Quanto alle deviazioni inattese beh; quelle le ha inserite il Chelsea che ha tirato mediaticamente in mezzo la Juventus nella trattativa con l’Inter per Lukaku: un tentativo di pressione sui nerazzurri a cui da Torino non hanno voluto far da sponda.