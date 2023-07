Lukaku, la Juve non gradisce essere buttata in mezzo dal Chelsea

La Juve vuole soffiare Lukaku all’ Inter : contatti con il Chelsea per sondare il terreno. Juve e Al-Hilal (di nuovo) su Lukaku. La campagna mediatica alimentata da Londra non ha creato particolari sconquassi mille e trecento chilometri più a sud.

Perché il belga - che prosegue le vacanze allenandosi in Sardegna - non ha certo cambiato linea di pensiero e perché l’Inter sa bene che, in una trattativa, fa parte del gioco mettere pressione alla controparte per ottenere ciò che si vuole, nel caso del Chelsea 45 milioni - ovvero la cifra a cui Big Rom sarà a bilancio nel giugno 2024 quando scatterà l’acquisto da parte del club nerazzurro.

La Juve e le voci su Lukaku: la verità

L’obiettivo - posto che l’operazione, sotto il profilo tecnico, è stata comunque un Vietnam per il club di Stamford Bridge - è quanto meno non fare pure una minusvalenza a bilancio. Per agitare con ancora più vigore le acque è stata tirata in ballo pure la Juve che però non ha gradito il fatto di essere stata presa per la giacca. Perché Cristiano Giuntoli è in tutt’altri pensieri affaccendato e perché pure a Torino sanno benissimo quali siano i pensieri di Lukaku, al netto delle controindicazioni ambientali a una possibile trattativa visti i trascorsi nell’ultimo rendez-vous in Coppa Italia allo Stadium.