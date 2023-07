Al Ittihad, Benzema e Kanté nello spogliatoio con Espirito Santo. Aspettano Pogba?

Il futuro di Paul Pogba è l'argomento delle ultime ore in casa bianconera. Il centrocampista della Juventus è stato in permesso nel weekend a Gedda per il pellegrinaggio a La Mecca, il tutto anche documentato sui suoi social. La notizia, però, che ha creato scalpore è stata la visita del francese al centro sportivo dell' Al-Ittihad , oltre al video postato da un interlocutore arabo dove lo stesso giocatore ha parlato del suo futuro.

Al momento non esistono trattative concrete, ma non è una novità che un calciatore con le qualità di Pogba, nonostante l'annata negativa, possa avere ancora estimatori. E in Arabia Saudita sicuramente non ci sono problemi dal punto di vista economico. La situazione Milinkovic Savic ne è una prova più che concreta.

Al Ittihad, Kanté e Benzema in ritiro

In Arabia si incomincia a fare sul serio anche sul campo. Oltre ai colpi faraonici, gli allenatori ora sono pronti a plasmare le varie squadre per cercare di vincere qualcosa. L'Al-Ittihad, dopo Benzema, Jota e Kanté potrebbe ulteriormente rinforzare il proprio centrocampo, provando a formare una mediana che ha fatto il bene della Francia negli ultimi anni: quella composta dall'ex Chlesea e Pogba. Intanto però le due stelle si sono ritrovate nello spogliatoio con il resto della squadra e con Nuno Espirito Santo. Una pacca sulla spalla per fare subito gruppo, sperando che alla rosa possa aggiungersi qualche altro fuoriclasse.