Zakaria, McKennie e Arthur: Juve, nel mercato in uscita qualcosa si muove

Accelerate e frenate. Difficilmente le trattative di mercato procedono a velocità costante, specialmente quando coinvolgono giocatori che non rientrano nel progetto di un club, situazione che permette alle società interessate di dosare l’acceleratore per cercare di chiudere alle migliori condizioni possibili.

Così c’è stato ad esempio un rallentamento nella trattativa tra West Ham e Juventus per il passaggio al club londinese di Denis Zakaria. Passaggio che pareva potersi chiudere, almeno sostanzialmente se non formalmente, già ieri, e riguardo al quale invece si dovrà trattare ancora. Trattativa cambiata nei tempi, ma che non dovrebbe cambiare nell’esito: il discorso è avviato e la reciproca volontà è quella di chiudere.

Si tratta di trovare la giusta quadratura tra cifra dell’affare, tra i 25 milioni chiesti dalla Juventus e i 20 offerti dal West Ham, formula (cessione definitiva o prestito con obbligo di riscatto) e modalità di pagamento. Acquistato per circa 8 milioni nel gennaio 2022 dal Borussia Mönchengladbach perché in scadenza di contratto, lo svizzero garantirà comunque una plusvalenza importante alla società bianconera.