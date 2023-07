Mulè, dalla Juve all'Avellino: è ufficiale, comunicato e dettagli

La Juventus sta lavorando alle uscite per quanto riguarda la Next Gen . E' stato ufficializzato il passaggio all'Avellino del terzino Erasmo Mulé , di proprietà dei bianconeri in questi ultimi anni. Dopo le varie esperienze in prestito sempre in Serie C (Juve Stabia, Cesena e l'ultima a metà tra Catanzaro e Monopoli), il classe '99 è stato ceduto a titolo definitivo.

Non solo Mulé, perchè dalla Juve sono usciti anche Peeters e Pecorino in direzione Sudtirol. Oltre a loro ci sarebbero altri club interessati ai talenti della seconda squadra: il Modena si è mosso con decisione per Da Graca, mentre la FeralpiSalò ha puntato Sekulov e Compagnon. Da ottimi segnali positivi per il club che da anni sta portando avanti e con ottimi risultati il discorso Next Gen.

Avellino, arriva Mulé dalla Juve: comunicato

Di seguito il comunicato del club irpino sull'acquisto del terzino dai bianconeri: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Juventus, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè. Nato ad Alcamo (TR) il 13 giugno 1999 il difensore siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. In carriera ha indossato le maglie di Recanatese, Trapani, Juventus U23, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro e Monopoli. Tra i professionisti ha collezionato 107 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C mettendo a segno 8 reti, 4 delle quali nell’ultima stagione. Benvenuto in Irpinia Erasmo".