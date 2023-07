Mercato Juve, Veiga, Merino e Kamada: chi sono i tre obiettivi di Giuntoli

Focus sul free agent giapponese Daichi Kamada, sul taccuino sono annotati anche Gabri Veiga, del Celta Vigo e Mikel Merino della Real Sociedad. Tre giocatori con caratteristiche diverse, che potrebbero ricoprire i vari ruoli nella mediana di Massimiliano Allegri.

La Juve su Koopmeiners

Veiga, il nuovo che avanza

Nato il 27 agosto 2002 Porriño in Spagna, Gabri Veiga, è reduce da una stagione da applausi in Liga con il Celta de Vigo: 36 presenze, 11 gol e 4 assist. Trequartista alto un metro e ottatacinque, Veiga è legato al Celta Vigo fino al 30 giugno 2026. Sulle sue tracce, oltre alla Juve, PSG, Napoli e Chelsea. Piede destro, a 21 anni si è già messo in bella evidenza con le maglie della Spagna Under 19 e 21. Agli ultimi campionati Europei di categoria in Georgia e Romania è stato tra i punti di riferimento fino alla finale persa contro i pari età dell'Inghilterra.