Koopmeiners-Juventus, la richiesta mercato Atalanta e la speranza Giuntoli

Arrivi importanti oggi alla Continassa , dove prosegue il rientro scaglionato (in base agli impegni con le Nazionali successivi alla fine della stagione) dei giocatori bianconeri. Importanti perché sono tornati giocatori fondamentali come Szczesny e Danilo o come Milik e Kostic e perché ne sono tornati anche altri le cui cessioni avranno un peso decisivo per il mercato bianconero: Zakaria e Arthur , soprattutto, ma anche Pellegrini e Pjaca . In mezzo De Winter , che dopo la buona stagione in prestito all’Empoli probabilmente andrà in tournée negli Usa, poi si vedrà.

Koopmeiners-Juve, la richiesta dell'Atalanta

Zakaria e Arthur soprattutto, si diceva. Perché lo svizzero è uno dei pochi giocatori fuori dal progetto a poter garantire una plusvalenza importante e perché l’uscita del brasiliano permetterebbe comunque un grande risparmio tra ammortamento (14 milioni quest’anno e altri 14 il prossimo) e ingaggio (6 milioni netti). Per entrambi ci sono contatti in corso con la Premier League, avanzati per Zakaria con il West Ham (si cerca un accordo tra i 20 e i 25 milioni), meno per Arthur con Brighton e Wolverhampton: «Sono nel mio momento migliore, fisicamente e per esperienza: voglio tornare al top e so che posso farcela», ha dichiarato il brasiliano al catalano Sport. Le loro uscite e quella di Weston McKennie, valutato da Aston Villa e Borussia Dortmund (e anche dal Galatasaray che però non lo alletta) saranno fondamentali per fornire al neo dt Cristiano Giuntoli le risorse per andare a caccia di un’alternativa all’obiettivo sfumato Milinkovic Savic. Teun Koopmeiners dell’Atalanta è il nome più caldo (ma non l’unico) però i nerazzurri chiedono 35-40 milioni.