È Szczesny o Ragionier Fantozzi? Il look del portiere Juve sconvolge Milik

E' stata un'altra giornata di rientri in casa Juventus dopo gli arrivi a scaglioni nelle giornate di lunedì e martedì . Nella mattinata odierna è toccato a Milik e Szczesny , oltre a Arthur, Zakaria (per entrambi c'è attesa per capire cosa accadrà sul mercato), Kostic, Danilo e De Winter fare ritorno alla Continassa e presentarsi al J Medical per le visite mediche prima di andare sul campo con gli altri compagni.

Sorrisi e clima disteso per i giocatori di rientro dopo le vacanze e, soprattutto, il portiere polacco si è subito messo in mostra in modo particolare. In un video pubblicato sui social dei bianconeri, infatti, dopo i vari saluti ai giocatori la camera si è soffermata su Tek: pantaloncini tirati su, stile Ragionier Fantozzi, e la risata inevitabile dei presenti compreso il compagno di Nazionale Milik.

Juve, Szczesny e i cori dei tifosi

Sin dal suo arrivo Szczesny in bianconero è stato un punto fondamentale della squadra e anche all'arrivo al J Medical i tifosi hanno riservato applausi al polacco. Tra un autografo e l'altro anche qualche coro a favore del portiere: "Tek sei un grande" o il classico "Olé olè olè olè Szczesny Szczesny". Tanti i sostenitori davanti alla struttura che hanno accolto i giocatori di rientro dalle vacanze e pronti a ripartire in vista della prossima stagione. Il polacco è stato molto acclamato così come lo è stato Kean nella giornata di martedì. La Juventus di Allegri è pronta ad accogliere il gruppo al completo e iniziare la prima parte di ritiro in attesa di volare negli States per la Tourneé che la vedrà impegnata fino agli inizi di agosto e dove disputerà tre amichevoli contro Barcellona, Real Madrid e Milan.