Juve, l'arrivo di Kean fa impazzire i tifosi: "Che ci frega di Lukaku..."

La Juventus in questi giorni ha iniziato il ritiro per preparare la stagione 2023-24. La squadra di Allegri si è ritrovata, a partire dal 10 luglio, per effettuare le prime visite mediche. Gruppo diviso in due parti con lo staff tecnico e alcuni giocatori che sono arrivati al J Medical nella giornata di lunedì, mentre altri si sono presentati questa mattina.

Se ieri urla e cori hanno scandito l'arrivo del mister e, soprattutto, Vlahovic, martedì hanno avuto la stessa sorte Pogba, che è stato accolto molto calorosamente dai tifosi presenti davanti alla struttura bianconera, e anche Moise Kean che, tra un autografo e l'altro, ha ricevuto anche un coro speciale da alcuni piccoli sostenitori della Juve. Oltre a loro sono arrivati per le visite mediche anche Locatelli, Rugani, Gatti, Alex Sandro, Fagioli e Kaio Jorge. Gli ultimi due rientrati già settimana scorsa, in anticipo, per valutare le condizioni dai rispettivi infortuni.

Kean e il coro su Lukaku

Nei giorni scorsi dall'Inghilterra è arrivata la voce di un possibile interessamento della Juventus su Lukaku. Notizia che, ovviamente, ha fatto il giro social scatenando le reazioni del popolo bianconero che ha commentato, in modo non entusiasmente, la clamorosa ipotesi. I bianconeri e Giuntoli hanno altre idee per il mercato, ma gli stessi tifosi si sono lasciati andare a un coro abbastanza eloquente: "Che ci frega di Lukaku noi abbiamo Moise Kean". Non servirebbero spiegazioni ulteriori, una frase molto chiara di come l'attaccante classe 2000 sia entrato nel cuore dei tifosi bianconeri. Tra autografi, cori e visite mediche la Juventus si sta preparando a ripartire in vista della nuova stagione e tra una settimana (tra il 19 e 20 luglio) il gruppo volerà negli Stati Uniti per iniziare la Tourneé americana.