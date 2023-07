Juve, un raduno a tutto decibel: vince Vlahovic su Allegri

TORINO - Primo giorno di scuola all’insegna dell’entusiasmo in casa Juventus, con una festante cornice di tifosi che ha accolto gli arrivi dei giocatori bianconeri al J Medical per le visite di rito. I più attesi di giornata sono stati Bremer e Vlahovic, con il serbo che si è a lungo intrattenuto con i sostenitori per autografi e selfie del caso. Spontanei e ripetuti gli accalorati inviti a restare in bianconero. «Dusan resta a Torino!», il coro continuo. E un’ovazione ha accolto anche mister Allegri in mattinata, quando ha svolto i test pure lo staff tecnico, arricchito quest’anno dall’innesto di Magnanelli come collaboratore.