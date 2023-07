Holm, sfida mercato Juve: non solo Napoli, c'è l'offerta di un altro club

Dall’azzurro al nerazzurro. Due giorni fa vi spiegavamo come su Emil Holm avrebbe potuto accendersi la prima sfida di mercato tra il neodirettore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli e il Napoli , ufficilamente lasciato neanche due settimane fa. Aggiungendo però come sul terzino svedese dello Spezia si stessero muovendo anche Atalanta e Inter : e proprio le due nerazzurre, senza per questo escludere controsorpassi da parte del Napoli, sembrano essere diventate le due rivali più pericolose della Juventus nella corsa al ventitreenne uomo di fascia.

Mercato Juve, fascia destra da coprire

Fascia destra per la precisione. La corsia rimasta orfana di Cuadrado è il settore dove la Juventus ha bisogno di intervenire a prescindere dalle cessioni, dal momento che De Sciglio, operato al crociato il 9 maggio, ne avrà per un bel po’ prima di poter essere affidabile con continuità. Non a caso è in quel settore che è arrivato l’unico colpo bianconero in entrata (a parte il riscatto di Milik, che però faceva già parte della rosa dell’anno scorso): Timothy Weah. Lo statunitense però non può essere il solo uomo a coprire la fascia destra. Così la Juventus, che a Holm si era già interessata a gennaio, è tornata a muoversi per lo svedese.