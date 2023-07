Nzouango via dalla Juventus Next Gen a zero: ecco dove giocherà, ufficiale

Ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione per un anno extra. Nell'ultima stagione ha fatto il salto dalla Primavera alla Serie C, dove ha collezionato 10 presenze. Al termine del campionato la Francia U20 lo ha premiato anche con la convocazione al Mondiale, dove ha anche segnato un gol contro l'Honduras.

Nzouango, dalla Juve al Beerschot: il comunicato

Questa la nota della società: "Il difensore centrale Félix Nzouango firma un contratto con Beerschot fino alla metà del 2025 con un’opzione per una stagione extra. Il 20enne francese arriva a parametro zero dalla Juve Next Gen. Il nazionale giovanile francese si allenerà con il gruppo da giovedì". In bianconero, dopo un ottimo avvio di stagione, non ha trovato molto spazio, scavalcato dal promettente Huijsen. Il giocatore aveva già salutato la squadra con un post social: "Questa è la fine di questa sfida per me, vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra e gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere. Grazie, Felix".