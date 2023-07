Cambiaso, il Milan sonda la Juve per avere un vice Theo Hernandez

Il Milan è al lavoro per dare a Pioli una squadra completa e competitiva per la prossima stagione. I rossoneri devono riempire vari tasseli e oltre al centrocampista, dopo la cessione di Tonali , l'attenzione si è spostata anche sul vice Theo Hernandez.

Il terzino francese ha sempre garantito continuità fisica, ma non ha mai avuto una valida alternativa nel ruolo. Ballo-Touré è in uscita, con il senegalese che piace al Bologna e al Nizza. La dirigenza ha bussato allora alla porta della Juventus.

Milan, idea Pellegrini: la risposta Juve

Un altro nome che piace al Milan è quello di Luca Pellegrini, che ha giocato la scorsa stagione in prestito all'Eintracht Francoforte e alla Lazio. Arrivato alla Juventus nell'operazione con Spinazzola (ceduto alla Roma per 29,5 milioni, con il contestuale arrivo dell'esterno giallorosso in bianconero per 22 milioni), ora i bianconeri tra ammortamento e bilancio chiedono almeno 10 milioni, spostando quindi l'attenzione rossonera sul profilo di Cambiaso.