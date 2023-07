“Vlahovic ha l'accordo con il Psg! Ora si tratta con la Juventus”

Dusan Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus? Sì, secondo Marca. Il quotidiano spagnolo scrive di un accordo già trovato tra il Psg e il centravanti serbo, che andrebbe a guadagnare molto di più di quanto percepito in bianconero. Si parla di uno stipendio netto da 11 milioni a stagione (ma è probabile che l’ingaggio sia anche più basso) per un contratto di cinque anni. Marca scrive inoltre che l’arrivo di Dusan sarebbe da collegare soltanto all’eventuale partenza di Mbappé, scenario che potrebbe essere sconfessato: Luis Enrique è un grande estimatore di Vlahovic e lo vorrebbe a prescindere dal fenomeno francese. Come punta complementare o come alternativa di lusso.