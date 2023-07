Juve, Barbieri passa al Pisa: i dettagli dell'accordo

Per Barbieri è l'alba di una nuova avventura professionale, la prima in Serie B, che gli permetterà di maturare un'esperienza importante con l'ambizione di tornare in bianconero più forte di prima.

Barbieri dalla Juventus al Pisa: la conferma dal sito della Lega B

Sul sito della Lega B è stato registrato il trasferimento di Barbieri al Pisa. Alla corte di Alberto Aquilani, uno che di giovani se ne intende avendo guidato in maniera brillante la Primavera della Fiorentina, Barbieri avrà la possibilità di misurarsi in un campionato che è da sempre un'ottima palestra per tanti prospetti del calcio italiano (e non solo). Barbieri era arrivato alla Juventus nel settembre del 2020 dal Novara per poi essere immediatamente aggregato all'allora Under 23, oggi Next Gen.