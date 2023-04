Diretta Vicenza-Juve Next Gen ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Vicenza-Juventus Next Gen, dove vederla

Questa sera al Menti scenderanno in campo per la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C Vicenza e Juventus Next Gen. Con il fischio d'inizio alle ore 20:30 sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su Rai Sport o sull'app dedicata. Stesso discorso per quanto riguarda le piattaforme di Dazn ed Eleven Sport, anch'esse visibili sulle app scaricabili su pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguire l'evento seguendo la diretta testuale sul nostro sito.

Vicenza-Juventus Next Gen, le probabili formazioni

Vicenza (4-2-3-1): Confente, Valietti, Pasini, Cappelletti, Ndiaye, Zonta, Cavion, Dalmonte, Stoppa, Greco, Ferrari, All. Thomassen

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara, Riccio, Poli, Huijsen, Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Iling, Soulé, Sekulov, Da Graca. All. Brambilla

Arbitro: Bonacina di Bergamo