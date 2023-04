Juve, il messaggio social di Fagioli per i ragazzi della Next Gen

"Ciao ragazzi, vi mando un in bocca al lupo per domani e mi raccomando: vincete!" . Così Nicolò Fagioli alla vigilia di Vicenza-Juve Next Gen , valida per il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C . Al "Menti" ( diretta testuale su Tuttosport ), domani 11 aprile , si ripartirà dal 2-1 in favore dei veneti nella gara di andata. Calcio d'inizio alle 20:30.

Vicenza-Juve Next Gen, conto alla rovescia per il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C

In campo dopo aver ricordato e ricordando Paolo Rossi, per mettere in bacheca il secondo trofeo di categoria dopo quello vinto nel 2020 con Pecchia in panchina contro la Ternana: la Juve Next Gen proverà a ribaltare il verdetto maturato lo scorso 2 marzo al termine del match dell'andata all'Allianz Stadium quando a Ierardi rispose Iling, ma alla fine Jimenez firmò il sorpasso. Davanti a dodicimila spettatori i giovani di Brambilla proveranno a firmare un'impresa e avranno un tifoso in più: Fagioli, uno dei talenti cresciti e lanciati proprio dalla Next Gen in Lega Pro.