Vicenza-Juve Next Gen: la finale di Coppa Italia in ricordo di Paolo Rossi

Martedì 11 aprile Vicenza e Juventus Next Gen si sfideranno per la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Un appuntamento importante, con i biancorossi che si faranno forti del successo dell'andata e i bianconeri che proveranno a ribaltare tutto portando a casa la coppa per la seconda volta. Ma il match tra Vicenza e Juventus sarà un'occasione importante per un altro motivo: infatti verrà ricordato Paolo Rossi, leggenda del calcio italiano ed ex di entrambe le compagini.

Il programma della giornata

Ad annunciarlo sui propri canali social è stato il Vicenza, che ospiterà la gara di ritorno al Romeo Menti: "Martedì 11 aprile, in occasione della Finale di Coppa Italia Serie C, verrà ricordato Paolo Rossi, Campione che ha militato in entrambe le squadre".

Il programma della giornata prevede una prima parte, dalle 9.30 alle 13.30, presso la Loggia del Capitanato in Piazza Signori, dove dapprima vi sarà l'esposizione del trofeo e poi, alle 11.00 momento istituzionale alla presenza dell'amministrazione comunale con Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro.

Dalle 16.00 alle 18.30 ci si sposterà in Largo Paolo Rossi: anche in questo caso vi sarà l'esposizione del Trofeo Coppa ltalia e poi l'attività "Tiri di precisione e giochi di abilità", organizzata dalla scuola calcio del Vicenza.

Infine, dalle 18.30 alle 19.00 sempre in Largo Paolo Rossi, al via la presentazione della finale di ritorno Coppa ltalia Serie C. Presenti il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il sindaco del Comune di Vicenza Francesco Ruocco insieme all'assessore allo sport Matteo Celebron, al presidente del Vicenza Stefano Rosso e al Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus Gianluca Pessotto.