Pessotto, Vicenza-Juve Next Gen e Paolo Rossi: emozione e ricordo

Vicenza-Juve Next Gen : la finale di Coppa Italia di Serie C in ricordo di Paolo Rossi è già iniziata. In Largo Paolo Rossi si è tenuto l'ultimo degli eventi programmati nel corso della giornata al culmine di una sorta di lunga marcia di avvicinamento alla gara di ritorno per l'assegnazione del trofeo di Lega Pro .

Pessotto: "Dici Paolo Rossi e la mia mente va al 1982"

Toccante il ricordo di Pessotto: “Si ricorda un pezzo di storia del calcio italiano, non solo della Juventus. Non potevamo non essere presenti a questa cerimonia. Ringrazio il sindaco di Vicenza per tutte le iniziative che ha fatto e che continuerà a fare in memoria di Paolo. Chi è cresciuto come me con negli occhi il Mondiale del 1982, di cui Paolo è stato protagonista, con quel mito non può che ricordarlo con particolare emozione”.