Juve, Bonucci carica la Next Gen: il messaggio prima della finale

La Juventus Next Gen è pronta ad affrontare il Vicenza nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C. I bianconeri devono rimontare l'1-2 subito all'Allianz Stadium per cercare di vincere per la seconda volta questo titolo. Anche i giocatori della prima squadra hanno fatto sentire il proprio appoggio ai ragazzi. Dopo il messaggio di Fagioli, adesso è arrivato anche quello di Bonucci.