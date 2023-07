Juve, Arthur alla Fiorentina: l’indizio social non lascia più dubbi

La Fiorentina ha pubblicato un indizio social sull'arrivo di Arthur in attesa del comunicato ufficiale. Di cosa si tratta? Di una bandiera del Brasile con tanto di due occhi come didascalia. La Juventus nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con la Viola sulla base di un prestito oneroso di circa 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 20.

Giuntoli (qui le parole nella conferenza di presentazione) e Manna piazzano così uno degli esuberi presenti in lista. Il brasiliano non rientrava nei piani di Allegri. L'allenatore lo aveva già allenato nella stagione 2021-2022 senza trovargli mai la giusta collocazione in campo.

Fiorentina, ecco Arthur: Italiano apprezza

L'anno scorso al Liverpool, anche a causa di un infortunio, Arthur non è mai sceso in campo. Una lunga assenza che potrebbe rallentare il suo inserimento nello scacchiere dell'allenatore della Fiorentina. Italiano però lo stima, come ha ribadito anche in conferenza: "Per noi è un livello top". Ora avrà bisogno di fiducia e di ritrovare la forma migliore.