Juve, i punti chiave di Giuntoli. Così vanno interpretate le sue dichiarazioni

I punti chiave di Giuntoli

La Juventus dovrà essere sostenibile e competitiva, Allegri è l’uomo ideale nonché tecnico “talentuoso” per proseguire il percorso, Vlahovic e Chiesa sono incedibili a meno che non arrivi una offerta irrinunciabile.... e poi Lukaku. Senza citarlo mai, Giuntoli ha confermato che la società prende informazioni su tanti giocatori. Quanto al malcontento dei tifosi in vista di un eventuale arrivo dell’ex interista, il dt bianconero ha detto che non ci ha pensato perché si sta parlando di un fatto che non esiste al momento. Un Giuntoli che si dice pronto a dare il massimo lavorando in simbiosi con Max. Più in sella che mai, con un traguardo primario da tagliare e che il dirigente ripropone più volte attraverso un concetto chiave: «razionalizzare la rosa». Da segnalare che la conferenza si è svolta alla presenza dello stato maggiore della Juventus: il presidente Gianluca Ferrero, l’ad Maurizio Scanavino, il responsabile marketing e commerciale Francesco Calvo, quindi il capo dello staff Federico Cherubini e il ds Giovanni Manna.