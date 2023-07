Berardi, retroscena Lotito: “Ha strappato un contratto con la Juventus”

Claudio Lotito ha parlato dal ritiro di Auronzo di Cadore e come al solito lo ha fatto senza peli sulla lingua. Mercato, ma anche un clamoroso retroscena con protagonista Berardi: “Ho parlato con il Sassuolo, non è mai stato messo in vendita. A parte che chiedono una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Poi parliamo di un ragazzo che ha firmato un contratto con la Juventus e poi lo ha strappato”.