Hasa, Turco e Dellavalle: i piani della Juventus per il loro futuro

Merito del loro percorso nel vivaio, ma soprattutto del trionfo con la nazionale Under 19. Una vittoria che ha dato a tutti uno slancio notevole, anche a breve termine.

Hasa, versatilità al servizio della Juventus

Per quanto riguarda Hasa, votato come miglior giocatore degli Europei, al momento non ci sono dubbi: il suo domani è a Torino. La Juventus lo considera un giocatore strategico per la Next Gen: gode della stima di Massimo Brambilla dopo essere cresciuto tanto agli ordini di Paolo Montero, in Under 19. Ha brillato anche in finale degli Europei, fornendo l'assist decisivo a Kayode nell'ultimo atto contro il Portogallo. Può agire sia da mezzala che da trequartista: classe 2004, la sua versatilità ha già incuriosito Massimiliano Allegri, che lo monitora con grande attenzione. La prima squadra non smette mai di osservare i giovani, che alla Juventus sono agevolati dalla Next Gen. Palestra di vita calcistica, che serve per non cadere alle prime difficoltà legate al salto coi grandi. Hasa avrà tanti occhi addosso. Ancor più di prima, considerando quanto fatto con la maglia dell'Italia.