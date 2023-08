Del Favero alla Spal, saluta la Juve: comunicato e dettagli

Dopo 10 anni Mattia Del Favero ha salutato la Juventus . Il portiere è passato a titolo definitivo alla Spal , in Serie C, dopo una serie di prestiti: Cosenza, Pescara, Piacenza e ultima la Pro Patria . E' arrivato in bianconero nel 2013/14 e con la Vecchia Signora si è reso protagonista nelle giovanili con la vittoria della Viareggio Cup con Grosso in panchina oltre a una serie di convocazioni con le Nazionali giovanili.

Dopo la cessione di Gori al Monza, anche Del Favero ha lasciato Torino per iniziare una nuova avventura e sempre in Serie C con la maglia biancazzurra degli estensi. A ufficializzare il suo passaggio è arrivato il comunicato dei due club sui rispettivi siti ufficiali.

Del Favero-Spal, comunicato Juve

Di seguito il comunicato della Juventus: "Mattia Del Favero giocherà la stagione 2023/2024 a Ferrara. È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo alla SPAL del portiere classe 1998. Bianconero dalla stagione 2013/2014 - quando arrivò a Torino appena quindicenne in prestito dal Prato prima di essere acquistato a titolo definitivo dalla Juventus l'anno successivo - Mattia, il 30 giugno 2023, è rientrato dal prestito alla Pro Patria, squadra per la quale ha difeso i pali nell'ultima annata disputata. Con il club lombardo, ha totalizzato 35 presenze affrontando in campionato, sia all'andata che al ritorno, la Next Gen nel Girone A di Serie C. Questa è stata soltanto l'ultima avventura in prestito di Del Favero, ma prima di questa ci sono state quelle a Cosenza, Pescara e Piacenza, che indubbiamente sono state tre tappe importanti nel suo percorso di crescita. Percorso di crescita, il suo, che in bianconero ha assunto un valore sempre più grande, a partire dal successo - da protagonista avendo disputato sei gare su sette da titolare - al Torneo di Viareggio nella stagione 2015/2016 quando sulla panchina dell'Under 19 bianconera c'era Fabio Grosso. Ora una nuova tappa lo attende e ci auguriamo che possa riservargli grandi soddisfazioni. In bocca al lupo per il futuro, Matti!".