Lukaku-Vlahovic, i conti Juve tra plusvalenze e calciomercato: i dettagli

TORINO - Il possibile scambio che vedrebbe coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku con il belga in arrivo in casa Juventus sta tenendo banco sulla scena del calciomercato della Serie A. Nelle ultime ore il Chelsea avrebbe aperto all'operazione con i bianconeri ma tra gli ostacoli ci sarebbe il prezzo dell'attaccante serbo con il conseguente impatto sul bilancio juventino.

Vlahovic-Lukaku, gli effetti sui bilanci di Juve e Chelsea

Vlahovic è arrivato alla Juventus dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per 82,3 milioni di euro. Dopo gli ammortamenti, al 30 giugno 2023 il valore netto a bilancio del cartellino dell’attaccante ex viola era pari a circa 55 milioni di euro annui. L’ingaggio lordo di Vlahovic è pari a 12,95 milioni di euro a stagione (7 milioni netti), mentre l’ammortamento è pari a 18,6 milioni di euro a stagione, per un costo annuo pari a 31,6 milioni di euro a bilancio ogni stagione.