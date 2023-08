Lukaku-Vlahovic, Juve-Chelsea e la distanza da colmare: le ultime

TORINO - Continua a tenere banco in casa Juventus l'operazione di mercato con il Chelsea che potrebbe portare al possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. I bianconeri sono determinati nel portare a casa Big Rom pur sacrificando l'attaccante serbo arrivato a Torino dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per 82,3 milioni di euro.

E con l'arrivo del belga alla corte di Massimiliano Allegri è proprio l'impatto sul bilancio juventino il principale ostacolo per portare a termine una clamorosa operazione di mercato che si sta prendendo la scena a ridosso della partenza della nuova Serie A. Ma non è solo questo l'unico nodo che sta impedendo alla trattativa di essere portata a termine, c'è infatti anche la volontà di Vlahovic che non sembra proprio voler lasciare la maglia numero 9 della Juventus. Ecco qual è la situazione al momento.

Vlahovic-Lukaku, le ultime sulla trattativa

La Juve con Lukaku ha già un accordo per 3 anni più l'opzione per un altro anno. Un importante patto tra il belga e la Juventus che nelle prossime ore avrà nuovi contatti con Chelsea per provare ad avvicinarsi sulla cifra del conguaglio nello scambio con Vlahovic. I bianconeri sono disposti a partire da 50 milioni, consapevoli della richiesta alta ma pronti a chiudere sui 40, mentre il Chelsea vorrebbe partire da molto meno. Servirà un lavoro diplomatico di intermediari per avvicinare le due parti e concludere uno scambio che permetterebbe al Chelsea di trovare una soluzione al problema Lukaku prendendo un attaccante giovane ma già abbastanza maturo e rivendibile e alla Juve di avere un giocatore esperto per puntare nuovamente al titolo, incassando una cifra comunque importante per il bilancio visti i mancati introiti Uefa. Questa è dunque la situazione, si andrà avanti con le due parti consapevoli che un accordo alla fine sarebbe possibile trovarlo.