Vlahovic, il post "muto" con Milik è un messaggio per Lukaku e la Juve?

ORLANDO (Stati Uniti) - La Juventus si appresta a chiudere la sua tournèe negli Stati Uniti domani notte (3 agosto) contro il Real Madrid ad Orlando, il tutto con le insistenti voci di mercato che vedono coinvolto Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non giocherà contro i Blancos alimentando ancor di più i rumors che lo vedrebbero partire per Londra destinazione Chelsea in cambio di Romelu Lukaku.