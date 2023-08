Facundo Gonzalez alla Juve: è in viaggio verso Torino, l'indizio social

Facundo Gonzalez è sempre più vicino alla Juventus . Il ventenne uruguayano, fresco vincitore del Mondiale Under 20, è ad un passo dall'addio al Valencia per trasferirsi a Torino, vestire la maglia bianconera e diventare un nuovo calciatore della Vecchia Signora.

Facundo Gonzalez, la Juve e il "soon" sui social

La conferma di un imminente passaggio alla Juve arriva proprio dal calciatore, che su Instagram Stories ha condiviso una sua foto con la scritta "soon". L'uruguayano è in viaggio verso Torino ed è pronto per la nuova avventura in bianconero, che diventerà "presto" ufficiale.