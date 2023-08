Lukaku al posto di Vlahovic? Le statistiche e l'assist alla Juve...

Questa, al netto delle considerazioni anagrafiche, economiche e passionali, la principale differenza tecnico-tattica tra il serbo e il belga. Vlahovic sta imparando a giocare anche spalle alla porta, Lukaku è un maestro: il primo lo si serve soprattutto perché segni, il secondo anche perché faccia segnare.

Vlahovic e Lukaku, i numeri

Una differenza abbastanza evidente già all’osservazione, confermata dall’analisi dei numeri. Nella scorsa stagione, ad esempio, complicata per entrambi da problemi fisici (la pubalgia per DV9, acciacchi muscolari vari per Big Rom), i due hanno segnato lo stesso numero di gol in campionato (10), ma l’ex interista ha anche servito 6 assist ai compagni (12° in Serie A), il bianconero solo 2. Una discrepanza confermata anche dal dato Soccerment (come gli altri riportati) relativo agli expected assist (coefficiente analogo agli xgol, che indica gli assist attesi da un giocatore in base a vari parametri, come posizione e tipologia, dei passaggi con cui ha mandato al tiro un compagno): 0,19 a partita per Lukaku, 0,05 per Vlahovic. Numeri che trovano conferma anche nell’esame degli scorsi campionati, forzatamente limitato per Vlahovic alle ultime tre stagioni, a partire da quella in cui è esploso, ossia nel 2020-21. In quel campionato il serbo (21 gol) servì 3 assist, con 0,04 xAssist a partita, mentre nel successivo, quello del passaggio dai viola alla Juve a gennaio, gli xAssist sono saliti a 0,1 a partita, ma gli assist sono rimasti 3.