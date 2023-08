"Todibo, Juve interessata al difensore del Nizza": chi è, cifre e dettagli

Il calciatore piacerebbe già da tempo al nuovo ds della Juve Cristiano Giuntoli, che avrebbe dunque sondato il campo anche per capire le richieste del club transalpino.

Juve su Todibo del Nizza: i dettagli

Il Nizza valuterebbe il giocatore 30 milioni di euro e non sarebbe intenzionato ad abbassare il tiro viste le cifre del mercato attuale e le richieste degli altri club. Reduce da un'ottima stagione - 46 le presenze totali - ha voglia di mettersi in mostra in vista degli Europei del 2024, pertanto non vorrebbe farsi sfuggire una grossa opportunità come quella che gli garantirebbe la Vecchia Signora.