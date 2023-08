Lukaku priorità Juve: trattativa, nodi e chiave per sbloccare l'affare

TORINO - Se non ora, quando? Beh, tra un mese o poco meno. Lo stallo in cui sta lentamente scivolando la trattativa tra Juventus e Chelsea per portare in bianconero Romelu Lukaku , previo viaggio inverso di Dusan Vlahovic sull’asse Londra-Torino, apre a nuove puntate di quella che è già di diritto la telenovela del mercato ventiventitrè.

Gli antefatti sono ormai noti: alla Continassa spingono per il clamoroso scambio delle punte con conguaglio in proprio favore, in Inghilterra valutano in maniera soltanto tiepida la prospettiva dall’alto di un parco attaccanti che non esige un nuovo numero nove. Il tema, prima ancora che tecnico, è però economico: i bianconeri vorrebbero 50 milioni per completare la doppia operazione, a Stamford Bridge paiono disposti a mettere sul tavolo sì e no la metà della cifra.