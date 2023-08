Ruud Krol: "Bonucci top all'Ajax, Koopmeiners prezioso per la Juve"

Asse di mercato caldo tra i club di Serie A e quelli olandesi. L’ultimo nome protagonista è quello di Leonardo Bonucci . L’ormai ex capitano della Juventus resta un separato in casa alla Continassa ed è stato accostato all’ Ajax . Chi meglio di un grande ex difensore, nonché legend dei Lancieri (ha vinto 6 campionati e 3 Coppe dei Campioni) come Ruud Krol può aiutarci a scoprire da vicino i legami calcistici tra l’Italia e l’Olanda.

In questi giorni si parla di Bonucci per l’Ajax. Come lo vedrebbe ad Amsterdam?

"Direi bene. L’Ajax ha una rosa molto giovane: un elemento del livello e dell’esperienza di Bonucci può servire per fare da chioccia".

Lei fece il tragitto opposto negli anni Ottanta: dall’Ajax alla Serie A col Napoli. Consiglierebbe a Leo lo sbarco in Olanda?

"Bonucci ha fatto una grandissima carriera e io, dall’esterno, pensavo la finisse alla Juventus, dove ha vinto tutto e ha ottenuto il successo. Spero per lui trovi un squadra importante per chiudere al top. Sicuramente all’Ajax farebbe una esperienza importante, ma dipende da lui. Non so se vuole andare all’estero o continuare a giocare nel suo paese".

Si dice che Bonucci possa fare ancora un anno e poi diventare allenatore. Un percorso che lei conosce bene…

"Giocare è sempre la cosa migliore. Quando fai l’allenatore, e lo dico per esperienza diretta, diventa tutto peggio: se Leo sta bene e ha ancora voglia, gli consiglierei di godersi il campo e continuare a giocare ancora 1-2 anni".