Morata se parte Vlahovic e Lukaku non arriva? Alvaro intanto boccia Roma

Alvaro Morata ancora alla Juventus ? Difficile ma non impossibile. L'amore dell'attaccante spagnolo per i colori bianconeri è evidente e Massimiliano Allegri ha sempre avuto grande stima per Alvaro. Insomma, in caso di particolari movimenti di mercato, Morata potrebbe tornare alla Juve per una terza esperienza alla Vecchia Signora.

Intanto l'attuale giocatore dell'Atletico Madrid, finito nel mirino anche della Roma e impegnato nella tournée in Messico con i colchoneros, ha chiuso la porta ai giallorossi in un'intervista concessa ai messicani di Tudn.

Juve, Morata chiude la porta alla Roma: cosa ha detto

"Sono felice di essere qui, ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un'opzione. Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo pre campionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato" ha dichiarato Morata sul suo futuro.