Thuram alla Juve, Khephren è il sogno in mediana: contatto con il Nizza

La cessione di Zakaria, direzione Monte-Carlo, libera spazio salariale più che un posto in squadra, perché lo svizzero era già fuori dalla lista ed era considerato di fatto un esubero, come i già fuoriusciti Kulusevski e Arthur, oltre ai vari Bonucci, Pellegrini, Pjaca e via discorrendo. E non sono da escludere altre partenze, perché al giusto prezzo tutti sono vendibili, compreso chi in questo momento è numericamente fondamentale per cominciare la stagione: la filosofia è cambiata e fare cassa è necessario per un club come la Juventus che deve rinunciare agli introiti della Champions e ha un buco finanziario da colmare anche attraverso un utile dal mercato. Se la partita più importante, tra entrate e uscite, si gioca in attacco sull’asse con il Chelsea che vede coinvolti Lukaku e Vlahovic, l’altro reparto che per Allegri va puntellato è il centrocampo. Dalla mediana dovranno uscire almeno altri tre giocatori tra prestiti (Miretti, Nicolussi Caviglia, Barrenechea) e possibili cessioni a titolo definitivo (McKennie può rimanere, ma tornerebbe sul mercato in caso di proposta da 20 milioni in su).