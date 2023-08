Lukaku-Juve, Vlahovic-Chelsea: passo indietro Blues ma la trattativa...

Allo stato attuale delle cose, però, il Chelsea non sembra intenzionato a concordare un accordo di scambio con la Juventus tra i due attaccanti. Troppo alto, al momento, il divario tra il compenso chiesto dai bianconeri e quello offerto dai Blues. Sembra dunque fare un passo indietro il club londinese ma la trattativa è destinata a continuare.

Vlahovic-Lukaku, la trattativa continua

Le distanze tra i due club devono essere colmate per riuscire a trovare un accordo che porti il serbo a Londra e il belga a Torino. Un'operazione molto complessa e che tra i tifosi bianconeri non è motlo gradita. Per ribadire il concetto, prima gli ultras hanno appeso uno striscione molto critico nei confronti dell'ex Inter fuori lo stadio, poi durante il test amichevole contro la Next Gen sono stati tanti i cori pro Vlahovic (autore di una doppietta) e contro Big Rom. Insomma sono davvero tanti i tasselli da dover incastrare per accontentare tutti, la trattativa è destinata a proseguire anche se il Chelsea, per ora, non è disposto ad accontentare le richieste economiche della Juventus.