Diretta Juve: allo Stadium allenamento e amichevole, orario e dove vederla

TORINO - Alle ore 17 in punto apriranno per la prima volta in questa stagione i cancelli dell'Allianz Stadium. Allenamento aperto ai tifosi e gran finale dalle 18.30 quando si giocherà la consueta amichevole in famiglia tra Juve A e Juve B . Un appuntamento imperdibile per i tifosi della Vecchia Signora che un tempo si davano appuntamento a Villar Perosa , feudo della famiglia Agnelli in Val Chisone per una partitella in famiglia. Saranno 24mila le persone che riempiranno il primo anello dell'impianto, l'unico aperto per l'occasione, decretando così il primo sold out stagionale.

Villar Perosa salta: ecco perché. Ma la Juventus porta tutti allo Stadium

Ricca serie di iniziative prima della partita, durante l'intervallo e dopo il triplice fischio. Per coloro i quali non sono riusciti a prenotarsi non resta che mettersi comodi sul divano per godersi l'amichevole in famiglia tra la formazione di Massimiliano Allegri e una selezione composta da Next Gen e Primavera. In tribuna, poi, ci sarà una rappresentanza della Juventus Women. I bianconeri torneranno poi in campo sabato alle 20.30 a Cesena contro l'Atalanta nell'ultimo impegno prima dell'inizio del campionato che vedrà la squadra impegnata domenica 20 agosto a Udine alle 20.45.

In 100 anni di Agnelli una sola filosofia Juve

Juve A-Juve B: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Juve A e Juve B è in programma alle ore 18.30 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta su Sky e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

