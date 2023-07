Villar Perosa salta: ecco perché. Ma la Juventus porta tutti allo Stadium

Il viaggio nel tempo a tinte bianconere quest’anno non ci sarà. Non si giocherà la tradizionale partita tra prima e seconda squadra della Juventus a Villar Perosa, feudo della famiglia Agnelli in Val Chisone. Un appuntamento che ogni estate sembra fermare il tempo e riportarlo anzi indietro per un giorno, un giorno in cui sembra di tornare come minimo agli anni Novanta, quando il calcio d’estate signifi cava, anche per i grandi club come la Juve, aria di montagna, stand che vendono salsicce e partite con avversari di livello inferiore.