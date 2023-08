Calciomercato Lukaku, Ausilio al veleno: il ds Inter parla al Berlusconi

"Quando non è in questo momento programmabile, nel senso che stiamo lavorando su più strade cercheremo di invidiare il giocatore che è più adatto alle idee del nostro allenatore ma soprattutto uno che venga e faccia i gol che sono la base del lavoro di un attaccante".

"Balogun, non solo l'Inter: offerta del Monaco all'Arsenal"

Inter, Ausilio su Balogun e Lukaku

Balogun sembra essere il nome più caldo: "È un’opportunità come le altre, non c’è una prima o una seconda scelta, ci sono delle opportunità - ha commentato il ds dei nerazzurri -. Scelte poi le faremo più avanti e faremo quella giusta". Sul possibile approdo di Lukaku alla Juventus replica: "Non mi interessa. Parlo dei giocatori dell’Inter, non di quelli che sono stati o potrebbero essere di altre squadre. Non mi interessa ma lo dico col massimo della serenità. Sono contento della squadra che abbiamo, sono contento degli attaccanti che abbiamo. Aggiungeremo un altro attaccante entro - penso - l’inizio del campionato. E questi sono i giocatori che faranno di tutto per il bene dell’Inter e per far vincere le partite all’Inter. Il resto sono cose che non contano”.

Vlahovic-Lukaku, il confronto: gol, assist, infortuni. Dati e esigenze Juve