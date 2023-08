Vlahovic-Lukaku, il confronto: gol, assist, infortuni. Dati e esigenze Juve

Vlahovic-Lukaku, il pensiero dei tifosi della Juve

I tifosi sui social si mostrano piuttosto scettici sulla bontà dell'operazione, quantomeno da un punto di vista tecnico, oltre che anagrafico, essendo Vlahovic di quasi sette anni più giovane. Diversa, però, è la questione in ottica bilancio: oltre al già citato conguaglio a favore della Juventus (che balla tra i circa 20 milioni offerti dal Chelsea e i 40 richiesti dai bianconeri), il club torinese potrebbe trarre giovamento anche 'a lungo respiro'. I 13 milioni a stagione percepiti da Lukaku sarebbero infatti in parte coperti dal Decreto Crescita, cosa che invece non avverrebbe mantenendo il serbo in rosa.

Lukaku senza maglia al Chelsea e la numero 9 dei Blues resta libera...